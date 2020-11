Moreira y Arroyo firmaron un convenio para entregar herramientas y maquinarias destinadas a proyectos productivos locales

Al respecto, Moreira destacó: “Para nosotros siempre es una alegría la visita del ministro, y en particular hoy estamos realizando la entrega de elementos de limpieza y de cocina a nuestra red de comedores, agradeciéndoles por todo el trabajo y esfuerzo que realizan. Si hay algo bueno que puede rescatarse de esta pandemia es el espíritu solidario”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com