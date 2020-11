“Ojos y oídos en alerta”, permitió recuperar aves que eran comercializadas de manera clandestina

En otro caso similar, también denunciado a través de “Ojos y oídos en alerta”, se lograron recuperar 3 aves de la familia Psittacidae, conocidos popularmente como loros o papagayos, que eran comercializadas clandestinamente en el barrio Lambertuchi de Belén de Escobar, siendo el responsable, en este caso, un menor de edad que fue demorado hasta tanto no se hiciera presente un adulto responsable.

This site is protected by wp-copyrightpro.com