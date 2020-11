Nardini inauguró un nuevo tramo de la calle Madame Curie

La Municipalidad de José C. Paz.

El jefe comunal expresó: “Este es un lugar del que toda la vida se dijo que no se podía hacer nada porque el arroyo Las Tunas no está entubado, y nosotros demostramos que una obra de esta envergadura genera más acceso y más dignidad a los vecinos”. Se trata de un acceso principal desde colectora de Panamericana al barrio La Cabaña y también a la avenida Olivos, ya que su pavimentación se realizó en la primera etapa de la obra. “Próximamente estamos diagramando la conexión con Guayaquil, en una tercera etapa, y eso es algo que une a toda la ciudad de Pablo Nogués”, agregó el intendente.