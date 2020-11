Se desplomó la antena de un banco sobre la comisaría de San Martín

Los Bomberos Voluntarios sanmartinenses intervinieron rápidamente, mientras que Defensa Civil cercó la zona para evitar el tránsito peatonal hasta que se determinen las causas del incidente que, afortunadamente, no dejó heridos.

Parte de la estructura de la antena del banco Itaú colapsó sobre el edificio de la comisaría primera de San Martín, mientras que otra parte de la torre cayó sobre la vereda de la transitada avenida Ricardo Balbín. Por fortuna no hubo heridos.