Queman basura, incendian la red eléctrica y dejan a un barrio sin luz

Vecinos de Villa Lanzone padecen la apatía de desdichados que no solo generan basurales a cielo abierto, sino que también queman los desechos y provocan que el fuego alcance el cableado eléctrico. Esta semana, se incendiaron y derrumbaron los postes. La info llegó a las redes de SM Noticias .

