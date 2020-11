San Fernando: Arrancaron a puro ritmo las clases abiertas de fitness en el Parque Náutico

Por último, Santiago expresó: “Espectacular la clase de funcional, me acerqué al Parque Náutico para andar en bici y cuando vi estas actividades gratuitas me sumé. Muy cuidadosos todos los profesores y un lindo día para aprovechar la actividad física al aire libre”.

Los vecinos y vecinas presentes también opinaron acerca de la actividad. Por ejemplo, Sonia señaló: “Me parece buenísima esta iniciativa después de tantos meses en casa. Vine porque me interesó la propuesta de ritmos, zumba y step, y las clases son muy divertidas. Estamos al aire libre y se respetan todos los protocolos, espero que lo sigan haciendo”.