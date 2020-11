Así se roban cámaras de seguridad de comercios de San Miguel

Un hombre apuñaló a su ex.

“Estos hechos no son los primeros ni los únicos, necesitamos más seguridad en las calles”, reclama el contribuyente, quien envío a SM Noticias las imágenes de dos rateros sustrayendo una videocámara de seguridad que formaba parte de un circuito cerrado.

Ocurrió noches atrás en un comercio de Gaspar Campos y Primera Junta, pero según señala Andrés, no es el primer robo de cámaras de seguridad que ocurre en la zona.