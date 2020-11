El impacto de la pandemia en el mundo del trabajo: ¿Qué pasa con los reclamos y los derechos del trabajador?

Gastón A. Ferretti, uno de los socios del estudio Ferretti Abogados, conversó con SM Noticias y se refirió al impacto de la pandemia del coronavirus en el mundo del trabajo. Los despidos; la masificación del teletrabajo; el parate administrativo que imposibilitó continuar con reclamos judiciales e iniciar nuevos; y los accidentes laborales, incluyendo al COVID 19 como un nuevo riesgo para algunos trabajadores, fueron los varios temas tocados durante la entrevista, en la que del letrado dejó en claro que herramientas tiene el trabajador para reclamar.

Una de las principales consecuencias extra sanitarias de la pandemia fue la situación del empleo, dónde hubo caída tanto en el mercado formal como informal. El abogado indicó que según un informe del INDEC, “debido a la pandemia, en el segundo trimestre de este año se perdieron un total de 3,7 millones de puestos de trabajo”. “El INDEC confirmó que aunque todos los métodos de trabajo se ven afectados, la cuarentena ha golpeado con más fuerza a los trabajadores en negro y autónomos”, detalló, y explicó que “la tasa de desempleo pasó del 10,4% al 13,1%, el nivel más alto desde el tercer trimestre de 2004”.

Asimismo, a consecuencia de la cuarentena, se produjo un obligado aumento del home office. Ante esta consulta, detalló: “Un estudio reciente realizado por Bumeran -la página de búsqueda de empleo- destacó que antes del coronavirus solo un tercio de los empleados en América Latina podían trabajar desde casa. De hecho, hasta mediados de marzo, solo un selecto grupo de empresas podría beneficiarse de la posibilidad de que los colaboradores trabajen fuera de la oficina, y lo solían hacer como máximo dos veces por semana”.

“Cualquier actividad laboral realizada fuera de las instalaciones de la empresa mediante el uso de tecnología. Aunque no todo el trabajo se puede hacer de esta manera, es cierto que cada vez hay más opciones. En muchos campos, desde los profesores hasta la medicina, las cosas que antes parecían imposibles ahora son factibles”, remarcó Ferreti.

Y añadió: “Es muy importante estar asesorado con un abogado laboralista ya que muchas veces estos trabajadores sufren abusos por parte de los empleadores. Nosotros recibimos consultas tanto respecto a cuestiones relacionadas con la metodología de trabajo que implementa la empresa, con el horario de trabajo, con el derecho a desconexión, o con el pago del proveedor de Internet o la entrega de un notebook por parte del empleador. También por cuestiones relacionadas con accidentes de trabajo”.

Por otra parte, la pandemia del COVID 19 generó un importante parate en diferentes actividades, entre ellas, el funcionamiento del servicio de justicia. Ante la pregunta sobre este tema, el profesional aseguró que “durante toda la cuarentena recibimos muchas consultas laborales, por lo que la actividad laboral nunca se cortó”. Lo que si se frenó fue la posibilidad de iniciar expedientes, algo que no estaba resuelto ni por el Poder Judicial ni por los organismos administrativos como la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.

“Hemos implementado toda la tecnología que tenemos al alcance de nuestras manos, teniendo consultas por videollamada, Zoom, Google Meet y otras plataformas que permitieron acercarnos a nuestros clientes de una forma más ágil y segura, resguardando tanto la integridad física de nuestros clientes como del personal del estudio”, prosiguió, y señaló que “a partir de agosto comenzamos a iniciar expedientes judiciales y administrativos en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo”. “Solo en los últimos 3 meses en Ferretti Abogados hemos iniciado más de 300 expedientes judiciales por accidentes de trabajo y otros tantos ante las comisiones médicas”, del organismo antes mencionado, expuso.

En cuanto a los accidentes de trabajo, el abogado manifestó que “se redujeron los accidentes in itinere”, es decir, cuando el trabajador se traslada de su domicilio al trabajo o viceversa, como consecuencia lógica de la cuarentena. Pero aclaró: “Si bien disminuyó la masa de trabajadores en la calle y en las plantas de las empresas, se registraron muchos accidentes, fundamentalmente en los trabajadores denominados esenciales”.

“También recibimos muchas consultas vinculadas al coronavirus, más que nada una vez obtenida el alta médica del trabajador, que consultaba si se puede reclamar a la ART por haber contraído la enfermedad”, añadió, sobre un tema que sin dudas es de interés para cualquier trabajador. “Es posible reclamar siempre y cuando el COVID 19 genere una incapacidad laboral al trabajador. Si bien la enfermedad tiene consecuencias temporarias -como la pérdida del olfato- hay otras consecuencias por las que hemos iniciado reclamos. Son trabajadores que estuvieron muy graves y han sufrido daños pulmonares”, ejemplificó.

“Es muy importante asesorarse”, reiteró Ferretti, dirigiéndose a los asalariados. “Más allá del contexto de pandemia, el trabajador en todo momento pudo asesorarse con nosotros para realizar un reclamo. Y apenas conseguimos las habilitaciones comenzamos a trabajar con sistema de turnos, siempre respetando los protocolos sanitarios para cuidar a nuestros clientes”.

El estudio cuenta con oficinas en el microcentro porteño, Ramos Mejía y San Martín. “Somos una empresa familiar, que comenzó en el año 1986, que hoy dirigimos con mi socio y hermano Dante A. Ferretti. Nuestros clientes en su mayoría vienen por el canal de recomendación”, reveló. Y concluyó: “El vínculo con el estudio no empieza y termina con el reclamo, empieza y no termina más. Esa persona tiene nuestro teléfono para contactarnos por cualquier motivo vinculado a lo laboral. Recomendamos que ante la duda por una situación nos contacte, lo mismo que ante un accidente, se realice o no posteriormente un reclamo”.

Las oficinas de Ferretti Abogados están ubicadas en Adolfo Alsina 440 Piso 6 “E”, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en Avenida de Mayo 1210, Ramos Mejía; y en San Lorenzo 2559, San Martín. El estudio cuenta con la página web https://ferrettiabogados.com en la que se detallan las vías de contacto y hay información de utilidad para cualquier trabajador.