Fiestas clandestinas: Operativo para evitar reuniones masivas en Fuerte Apache

La semana pasada, una masiva fiesta clandestina tuvo lugar en el barrio Ejercito de Los Andes -popularmente conocido como Fuerte Apache- de Ciudadela . Buscando que las reuniones no se repitan, la Policía de la Provincia desplegó un operativo preventivo en ese lugar durante todo el fin de semana.

