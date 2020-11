Las orquestas infanto-juveniles de Tigre comparten su música en formato virtual

El proyecto educativo, cultural y comunitario ofrece no solo un espacio de aprendizaje musical, sino también de integración activa de las familias que conforman una red socio cultural que apunta al desarrollo de la comunidad en su conjunto. Todas las orquestas poseen un repertorio propio y han tenido muchas presentaciones públicas en sus comunidades, transformándose en símbolo de la cultura grupal barrial.

This site is protected by wp-copyrightpro.com