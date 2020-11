Lucas Ghi recorrió las nuevas instalaciones para efectivos de la Policía Federal

Lucas Ghi aseguró que “articulamos esfuerzos con el Ministerio de Seguridad de la Nación para contar con la Unidad de Despliegue Estratégico que está recientemente conformada, para que cuenten con un espacio en el centro de Morón”. “Este es un lugar remanente que pertenece a la Asociación para la Rehabilitación del Niño Lisiado, y que no afecta al desarrollo a las actividades sociosanitarias que realiza la institución”, añadió.

