Vecinos se quejan por la falta de distanciamiento social en la feria de Sol y Verde

La “feria cartonera” se reactivó después de meses de inactividad a razón de la cuarentena eterna por coronavirus. Ropa usada, viejos electrodomésticos, juguetes usados, entre otros elementos recolectados mayoritariamente en la ciudad de Buenos Aires vuelven a estar a la venta en José C. Paz. Al margen de la falta de controles al respecto de la mercadería, urge la necesidad de medidas regulatorias por parte de las autoridades bonaerenses, tal como lo hacen en los centros comerciales habilitados.

“Está repleto de gente. No hay protocolo ni distanciamiento social, todos amontonados uno detrás del otro”, reclama en contacto con el Whatsapp de SM Noticias Antonella, usuaria del Tren San Martín y vecina del lugar.

Siempre polémica, la feria que se instala lindante a la estación Sol y Verde volvió a funcionar días atrás y los vecinos se quejan de la aglomeración de gente que, a las claras, no respeta ninguna distancia social.

