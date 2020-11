Leo Nardini y los vecinos plantaron nuevos árboles en Villa de Mayo

La Municipalidad de José C. Paz.

“Es un trabajo que se va a ver a futuro y en el que hacemos participar a la comunidad en su conjunto. La gente mayor lo ve con mucho agrado, porque sabe y comprende de acuerdo a la experiencia, los beneficios que va a traer. Y los más chiquitos en el futuro se van a dar cuenta que han contribuido, no solo al medio ambiente, sino a que su ciudad esté mucho más linda”, finalizó el intendente de Malvinas Argentinas.