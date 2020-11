“Peleamos por la soberanía cultural, tecnológica, científica y alimenticia del país”, sostuvo el presidente Fernández

El 4 de agosto de este año, se hallaron en las aguas del río Paraná los restos de las cadenas que fueron utilizadas durante la batalla, y que representan el primer descubrimiento in situ de los materiales con que las fuerzas argentinas enfrentaron a las tropas extranjeras para defender la soberanía nacional.

El jefe de Estado recordó además que un día como hoy, del año 2010, se inauguró el monumento por los 165 años de la Batalla de Vuelta de Obligado, durante el gobierno de la ex mandataria, y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, “quien puso a este día en el lugar de relevancia que objetivamente tiene”.

“Peleamos por la soberanía cultural, tecnológica, científica y alimenticia del país”, precisó el presidente, quien también indicó: “Ser soberanos quiere decir no depender de otros y defender la posibilidad de desarrollarnos nosotros mismos como sociedad, ser los dueños de nuestro destino y los constructores de nuestro futuro”.