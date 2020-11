La directora general de Gestión Ambiental de Tigre advirtió que las aguas del río no son aptas para consumo ni uso recreativo

Frente a la aparición de aguas verdosas en ríos y arroyos del Delta, la directora general de Gestión Ambiental del Municipio, María Paz Mazzola, señaló que “los resultados finales de las muestras que ha tomado el Municipio en los últimos días y que han sido analizadas por el Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires identificaron la presencia de la bacteria ‘Microcystis aeruginosa’, una especie potencialmente tóxica. Recomendamos tanto a vecinos isleños como a turistas no utilizar las aguas para consumo humano y animal, higiene personal ni recreación”.

