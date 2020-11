Intendentes de Juntos por el Cambio piden más fondos coparticipables y revisar obras del presupuesto de la Provincia

“No es el momento para lo electoral, el tema desdoblamiento de elecciones, PASO y boleta única se charlará el año que viene. Estamos en una situación social delicada y lo electoral no fue el tema de hoy”, destacó.

Garro detalló que analizaron también las obras proyectadas en el presupuesto que Kicillof envió a la Legislatura provincial “para que sea más equitativo”. “No es que los municipios no necesiten obras, pero por ejemplo Quilmes tiene previsto una recepción de 1340 millones de pesos y Lanús 86 millones”, detalló.

El intendente de La Plata, Julio Garro, que ofició de vocero del encuentro, explicó que se le pedirá al gobernador Axel Kicillof “que se coparticipen todos los fondos que le ingresan en forma extraordinaria a la provincia y que no sucedió hasta ahora”.