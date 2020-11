Lucas Ghi participó de la presentación del programa Agua y Saneamiento en Barrios Vulnerables

Participaron de la reunión, el ministro de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, Agustín Simone; el gerente general de la Agencia de Planificación, Diego Perella; la intendenta del Municipio de Quilmes, Mayra Mendoza; el intendente del Municipio de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; el intendente del Municipio de Florencio Varela, Andrés Watson; el intendente del Municipio de San Martín, Fernando Moreira; el intendente del Municipio de San Fernando, Luis Andreotti; el intendente del Municipio de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; el intendente del Municipio de Merlo, Gustavo Menéndez; el intendente del Municipio de José C. Paz, Mario Ishii; el intendente del Municipio de Almirante Brown, Mariano Cascallares; la intendenta del Municipio de Presidente Perón, Blanca Cantero; el intendente del Municipio de Avellaneda, Alejo Chronobroff; el intendente del Municipio de Ezeiza, Alejandro Granados; el intendente del Municipio de Tigre, Julio Zamora; el intendente del Municipio de Escobar, Ariel Sujarchuk; el intendente del Municipio de San Isidro, Gustavo Posse; y autoridades de AySA.

