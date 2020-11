Morón sigue con la entrega de microcréditos del programa “Sostén”

El Municipio de Morón se encuentra convocando a pequeñas empresas del distrito para inscribirse en el programa “Sostén”, mediante el cual se otorgarán microcréditos a tasa cero para mitigar la crisis económica por el cierre de actividades no esenciales a raíz de la pandemia. Los préstamos serán de 20 mil o 25 mil pesos -para mujeres, travestis y trans- y deberán ser devueltos en 10 cuotas de 2 mil o 2500 pesos cada una según el monto del crédito.

Este sector se vio severamente afectado debido a que, desde el inicio de la pandemia, no han podido realizar actividades y, en consecuencia, tienen una pronunciada disminución en la cantidad de matrículas y un alto grado de morosidad en el pago de cuotas de alumnos y alumnas. Además, a causa del receso escolar de verano, la situación se verá agravada en cuanto a la posibilidad de generar nuevos ingresos económicos, atentando directamente contra la posibilidad de sostenimiento y continuidad de las instituciones.

Además, Ghi expresó que “detrás de cada una de estas instituciones hay años de esfuerzo, trabajo y entrega, y también hay muchas fuentes laborales que tenemos que procurar preservar, y este es el trabajo en equipo articulado desde el Municipio, Consejo Escolar, la Provincia a través de la inspección, para procurar que no se pierdan ninguna fuente laboral, que ningún niño o niña se quede sin su espacio educativo”. “Que el año que viene sea un año que nos encuentre trabajando con esos espacios que distinguieron durante tantos años a nuestra ciudad, que son espacios donde se alhoja el amor, donde se crece, donde se templa el espíritu, donde nos sociabilizamos, donde aprendemos, y donde se forman los hombres y mujeres que llevan adelante todos los días la ciudad”, añadió.