Nardini visitó la segunda etapa de obra de la calle Payró

“En pandemia no hemos dejado de trabajar, a un ritmo menor por las disposiciones dictadas por el gobierno nacional. Pero una vez liberado eso aceleramos para no perder más tiempo y que la gente vea que el esfuerzo, el compromiso y la buena energía están intactos. Nos ocupamos de la problemática de la gente, con el compromiso de querer seguir trabajando y gobernando de la mejor manera, porque Malvinas es el lugar de la familia”, finalizó Nardini.

El Municipio trabaja sobre Payró, entre Soldado Ex Combatiente de Malvinas y Murguiondo; y en Olazábal, entre Payró y Ramos Mejía.

El jefe comunal dijo: “Estamos haciendo el acceso a la otra parte del colegio. Cuando vinimos a la primera etapa, los vecinos de este lado nos decían que se veían frustrados porque el pavimento no les había llegado. Yo les dije que nos tengan paciencia, que este era el primer pavimento por administración municipal, hecho por trabajadores municipales, y hoy ya están tirando el hormigón. Va a quedar lindo, y los vecinos que se sentían olvidados sabrán que nos acordamos de ellos y que son parte de Malvinas Argentinas”.

Son dos cuadras entre Cerrito y Murguiondo, en el barrio Magdalena de la localidad de Los Polvorines. La primera etapa de Payró es entre Cerrito y Soldado Ex Combatiente de Malvinas.