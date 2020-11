Galmarini y Katopodis presentaron a intendentes e intendentas el plan de AySA en barrios vulnerables de la provincia de Buenos Aires

La presidenta de AySA, Malena Galmarini, junto con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; Agustín Simone, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires; y Jaime Perzcyk, secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, mantuvieron un encuentro con intendentes de la Provincia en el histórico Palacio de Aguas Corrientes. Allí, les presentaron un plan para brindar acceso sustentable a los servicios de agua potable y saneamiento a los habitantes de los barrios populares localizados dentro del área de la concesión de AySA.

Al finalizar el encuentro, Galmarini destacó: “Estamos todos muy contentos, la empresa, el sindicato, los ministerios. Nos juntamos para poner en marcha obras que parecen muy simples, pero que no lo son. Para llevar a los barrios vulnerables, a las villas y asentamientos de la zona servida, o pronta a servirse, dentro de la concesión de AySA, agua y cloaca. Algo tan simple y tan importante como eso. Llevarles a nuestros vecinos y vecinas, que peor la pasan, un servicio tan esencial, un derecho humano como es el agua y el saneamiento cloacal. Luego de casi un año de acomodar la empresa, de pagar las deudas, de poner en marcha las obras que estaban paradas, nos parecía que ya era tiempo de meternos en un área que la empresa nunca había llevado adelante, la de los vecinos y vecinas de los barrios vulnerables, que también son usuarios y usuarias de AySA. Por lo tanto tenemos la obligación no solo legal y jurídica, sino ética y moral, de llegar a aquellos lugares donde todavía el Estado con este servicio no llegó”.

Por su parte, Katopodis agregó: “Se trata de una decisión muy importante de AySA, de su presidenta Malena Galmarini, de llevar adelante obras de saneamiento y de agua en los barrios más vulnerables de la provincia de Buenos Aires. Una decisión que venimos a compartir y a trabajar con los intendentes y con las intendentas. Es sabido que ninguno de estos objetivos se puede cumplir si no trabajamos articuladamente, pero lo más importante es que podamos entender y reconocer que el agua es un derecho, un bien público, que el Estado tiene que hacer efectivo el acceso igualitario. Malena ha puesto todo su equipo, energía y liderazgo para poder cumplir con este objetivo”.

En el plan, como primer paso, se convocó a las universidades nacionales del área de acción de AySA que conocen el territorio y la comunidad medio donde se encuentran varios de estos barrios populares, para contar con su colaboración y análisis. Luego, se tomó la decisión de avanzar con la realización de los proyectos que cuentan o contarán con factibilidad técnica en el corto y mediano plazo.

En el área de concesión de AySA se localizan 1151 barrios populares. A partir de la factibilidad técnica y en función de lo previsto en el Plan Director, se identificó la posibilidad de avanzar con la realización de más de 700 proyectos de agua y cloaca que alcanzarían a más de 400 barrios.

Por su parte, Simone afirmó: “Yo creo que esta es una decisión realmente muy importante que va a ser histórica, porque lo que está cambiando hoy AySA en su visión de la concesión y de brindarle el servicio de agua y de cloaca a todos los habitantes de los barrios populares. Por supuesto vamos a colaborar y estar a la par de AySA porque además después de haber hecho los trazados de agua y de cloacas, hay mucho por hacer. Eso lo venimos trabajando con Malena y nuestra idea es mejorar los accesos a las casas, a la energía, al gas, hay muchísimas cosas por hacer. Hoy es muy buen día para todos”.

Los municipios son actores centrales del modelo de intervención técnico-social para barrios populares, en alianza con el sistema universitario, para ofrecer soluciones sustentables de infraestructura sanitaria. Por esa razón, el rol de los intendentes en la gestión del plan es clave.

Lucas Ghi, intendente de Morón, afirmó: “Es una jornada histórica, Malena lo plantea con claridad, AySA es una empresa de servicio que entiende el rol de un bien socialmente relevante como es el agua y el saneamiento. Se trata de un derecho y no una mercancía, así lo entiende el presidente, el gobernador, el ministro Katopodis, el ministro Simone; y como derecho su acceso tiene que ser irrestricto. AySA tiene un compromiso con la expansión del servicio y demuestra que el Estado tiene capacidades; cuando hay solvencia técnica, liderazgo y conducción se alcanzan los objetivos trazados”.

Por su parte, Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, expresó: “Estoy muy contenta de haber participado de esta reunión de trabajo convocada por el ministro Gabriel Katopodis y por la titular de AySA, Malena Galmarini. Celebramos esta iniciativa y más vamos a celebrar los resultados, porque les va a transformar la vida a cientos de miles de vecinos y vecinas del conurbano, donde se va a poder garantizar un derecho humano, que es el acceso al agua. En nombre de los vecinos y vecinas de Quilmes, estamos contentos y agradecidos con esta decisión de llegar con la red primaria y secundaria a los barrios populares”.

Mariano Cascallares, intendente de Almirante Brown, aseguró: “Los intendentes nos vamos con un desafío importante, esto de pensar a la empresa AySA con toda su capacidad, con el ministerio de Obras Públicas de la Nación, de la provincia, los municipios y las universidades, como ese consultor estratégico. Creemos que es una oportunidad para trabajar y para llegar con servicios esenciales”.

A su turno, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, afirmó: “La idea fue tomar un conocimiento más profundo del plan. Le agradecemos a Malena, a Katopodis, a Agustín y Jaime porque esto le va a cambiar la vida en muy poco tiempo a muchos vecinos, hay muchos que hoy esperan ese reconocimiento del estado”.

La intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, dijo: “Tener hoy esta reunión con todos los intendentes nos demostró que esto es otra cosa. Contar con una propuesta que nos va a incluir a nosotros, a las universidades y a todo el personal de AySA dispuesto a trabajar, para que podamos llevar en menos tiempo muchas más obras a nuestros municipios. Y eso es lo que realmente necesitamos”.

Del encuentro participaron, Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, José Luis Lingeri, secretario general del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias; Carlos Rodríguez, secretario de Infraestructura y Política Hídrica; Diego Perella, director general del APLA; Alejo Chornobroff, intendente de Avellaneda; Federico Achaval, intendente de Pilar; Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar; Alberto Descalzo, intendente de Ituzaingó; Gustavo Posse, intendente de San Isidro; Mayra Mendoza, intendente de Quilmes; Mario Ishii, intendente de José C. Paz; Juan Andreotti, intendente de San Fernando; Mario Cascallares, intendente de Almirante Brown; Gastón Granados, intendente Interino de Ezeiza; Fernando Moreira, intendente de San Martín; Andrés Watson, intendente de Florencio Varela; Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora; Mariel Fernández, intendenta de Moreno; Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas; y los directores generales y diferentes autoridades de AySA. También acompañaron los secretarios de obras públicas de cada municipio.

“Esto no es un trabajo que podamos hacer ni una sola persona, ni una sola empresa. Es un trabajo que hay que hacer entre todas y entre todos. Tenemos que trabajar juntos, unidos, tomados de la mano, sin importar de qué jurisdicción soy, sin importar de qué nivel del estado soy, sin importar de qué partido político soy, todos juntos, por aquellos que más sufren”, concluyó la titular de AySA.