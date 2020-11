Ghi participó del lanzamiento del Plan de Reactivación e Inclusión Financiera para Pymes

La primera línea de inversión productiva e inclusión financiera no contará con intervención bancaria, y otorgará créditos del Ministerio de Desarrollo vía Fondo de Desarrollo Productivo para financiar proyectos que generen valor agregado en micro y pequeñas empresas y cooperativas que no suelen ser sujetos de crédito.

En este sentido, el ministro Kulfas señaló: “Este plan es muy importante. Estamos hablando de 60 mil millones de pesos que forman parte de un plan mucho más grande. Estamos hablando de, primero, inclusión financiera para empresas micros y pequeñas que nunca acceden a créditos tradicionales y que ahora pueden acceder, líneas de créditos con la banca pública y privada para proyectos de inversión, con subsidio de tasa adicional para pymes exportadoras y pymes lideradas por mujeres. Luego, el acuerdo con las provincias para financiar todos los proyectos. El objetivo fundamental es que en Argentina no quede un solo proyecto productivo, que sea rentable y viable, sin el financiamiento adecuado”.