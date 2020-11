Un programa terapéutico municipal la ayudó a entender que podía educar a sus hijos sin violencia

Una situación que demuestra esos cambios en su conducta se vio cuando uno de los hijos le rompió el celular: “Ya está, ya pasó”, fue la reacción. Lo que sorprendió hasta a los propios chicos que incluso le preguntaron si estaba bien. “Me importan ustedes y no un teléfono”. Entonces la abrazaron y le dijeron: “Sos una súper mamá”. Y A.A. rompió en llanto, pero esta vez de felicidad.

Con el correr de los encuentros, los hijos de A.A. también se animaron a hablar y contaron que les pegaba y les gritaba. “Me dio mucha vergüenza, me sentí súper mala madre y tenía mucha culpa”, confiesa la vecina de Boulogne.

Desesperada, angustiada y sin ver otra salida, aceptó ir a estas reuniones. “Fui de mala manera, no tenía ganas de reunirme y hablar con gente que no conocía”, recuerda.

Los chiquitos querían comer y no había nada, se negaban a bañarse o tenían ganas de salir a la calle y entonces empezaban los gritos, seguidos muchas veces por el castigo físico. Fue una violencia naturalizada como parte del repertorio de conductas para educar.

La coordinadora de los talleres y del Servicio de Adultos, Grupo, Familia y Pareja del Centro Municipal Ramón Carrillo, Asunción Barrancos, explica que “cuando hay un conflicto en la familia y un padre o una madre le pegan a su hijo, no es porque el hijo haya creado un problema, sino porque el padre o la madre son los que tienen un problema”. Y remarca que al pegarle al hijo descargan su estrés y frustración ante la situación y que a esto se lo conoce como “teoría de la frustración-agresión”.

A.A. tiene 31 años y 3 hijos, uno de 13, otro de 9 y el último, de 6. En su último embarazo atravesó momentos muy difíciles luego de que se separó y se quedó sin trabajo. Tuvo que criarlos sin ayuda económica y sin sostén emocional. “Nació mi bebé y no tenía nada, ni siquiera ropa, entonces toda mi bronca y mi ira iba hacia mis hijos”, se quiebra un momento.

“Los Grupos Multifamiliares me cambiaron la vida para siempre, me hicieron entender que podía educar a mis hijos sin pegarles ni insultarlos”, expresa entre lágrimas A.A., vecina de Boulogne y madre de 3 hijos, que desde hace 6 años participa de los encuentros terapéuticos que brinda el Municipio de San Isidro para prevenir problemáticas sociales, violencia familiar, adicciones y trastornos mentales.