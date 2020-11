Se viene el censo nacional: Comenzará un operativo preliminar en las viviendas del partido de Escobar

En este sentido, es importante informar a los vecinos y vecinas que las personas responsables de realizar los relevamientos no deben ingresar a ningún domicilio ya que la tarea se resuelve en la vía pública, a partir de la observación desde las veredas y el frente de las viviendas. Asimismo, el personal afectado al operativo estará debidamente identificado con una credencial donde constará su foto, cargo y documento.

This site is protected by wp-copyrightpro.com