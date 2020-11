Se retomaron las actividades para personas con discapacidad en los polideportivos de San Fernando

Explicó también que cada ingresante al polideportivo tiene que completar una declaración jurada y, una vez que la presenta, al ingreso se le toma la temperatura, se le recuerda el uso de alcohol en gel y que no se pueden compartir espacios. Las actividades están programadas y diseñadas para que tengan bastante distancia interpersonal, todos cumpliendo las normas. Y concluyó destacando la continuidad de las clases virtuales de la tarde en las redes sociales SanFer Entrena en Casa, en Facebook; y @SanFerEntrenaEnCasa, en Instagram.

Por su parte, la directora del Área de Personas con Discapacidad, Analía Dastolto, añadió: “Arrancamos de manera ordenada las actividades presenciales, con clases de baile y ejercicios en silla. En el Polideporivo 8 tenemos tres grupos con turnos, la idea es que los alumnos no se encuentren en el ingreso ni en el egreso; y en el Polideportivo 2 tenemos dos grupos que funcionan de la misma manera. Para todos los chicos que todavía no se inscribieron, les contamos que estamos realizando actividades de manera segura, organizada y haciendo todo lo posible para seguir avanzando respetando los protocolos”.

La subsecretaria de Deportes, Ana Aused, supervisó el inicio de estas actividades y explicó: “Empezamos las actividades con personas con discapacidad, en una primera etapa estamos probando grupos muy reducidos de no más de 10 personas con actividades al aire libre y no se comparten ningún tipo de material. Buscamos que se revinculen porque también necesitaban tener contacto con sus pares. Estamos contentos porque es otra actividad que pudimos relanzar tomando todos los cuidados”.