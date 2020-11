Pilar: Familiares de una chica muerta por desnutrición reclaman promesas incumplidas de la presidenta del Concejo Deliberante

“Por este medio queremos hacerle llegar el presente comunicado de convocatoria a marchar por Iris. Hoy lamentamos que pasó poco más de un mes de la muerte por desnutrición de mi sobrina Iris Garcia, de tan solo 15 años, quien tuvo varias internaciones previamente, pero no recibió la ayuda necesaria por ser pobre. Hicimos un recurso de amparo solicitando una vivienda digna y asistencia médica para el resto de la familia. El mismo nos fue rechazado por la jueza. A la semana tuvimos que internar a su hermanito Ryan, de 7 años. La familia continúa en estado de vulnerabilidad, y el Estado ausente ocultando nuestros simples reclamos”, contó la familia en el comunicado.

