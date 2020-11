Arte y política como transformación

La Mesa Peronista, entiende a la política como una herramienta de transformación, e impulsa a los militantes a asumir un rol protagónico para su territorio, para su propio barrio. En ese sentido, los artistas asumimos un doble compromiso ya que sabemos que además de la política, el arte no solo entretiene sino que también transforma.

En general de manera autogestiva, y en mi caso particular, con el apoyo de la Mesa Peronista de Tres de Febrero, que desde el inicio entendió el valor estratégico que tiene la cultura para la construcción de una sociedad realmente integrada.

Si bien el impacto negativo en el sector fue contundente y claro, desde la gestión no se nos consideró prioritarios a la hora de tomar medidas de respuesta, pese a que somos, justamente, los artistas quienes tendremos un rol fundamental para una mejor reconstrucción de la época que se viene.

En Tres de Febrero, ante un municipio sin iniciativas, artistas y gestores culturales locales tomaron la posta asistiendo y entreteniendo a los vecinos, a través de diferentes proyectos via streaming.