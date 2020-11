El predio de la ex Quinta Paracone, perteneciente a la cooperativa de El Hogar Obrero, fue cedido en comodato en el año 2015, y tras cuatro años de abandono por la anterior gestión, el Municipio retomó este proyecto para avanzar en un espacio recreativo para nuestra comunidad.

En ese sentido, Ghi sostuvo que “la firma y voluntad de transformar ese espacio en una plaza es lo que nos trajo hasta aquí”. “Subsanamos esas deficiencias administrativas, que ya están superadas, y eso nos permite llevar adelante esta licitación que busca que una empresa transforme ese espacio, que hoy ya es de dominio público, municipal, en una plaza”, añadió, y, sobre la apertura de sobres en particular, agregó que “en este acto se presentó una empresa con su oferta y ahora estará en el criterio de la Comisión de Preadjudicaciones, evaluar la consistencia y viabilidad para, eventualmente, adjudicar a alguna de estas empresas para que se lleve adelante esta obra”.

Además, el intendente de Morón señaló que “esta obra en particular tiene que ver con una articulación que hicimos con el sector privado, en particular, con la cooperativa El Hogar Obrero, en el marco de la cual hicimos una permuta, ellos nos dieron un bien y nosotros le dimos otro, todo debidamente ratificado por el Concejo Deliberante”. “Ese bien que nos dieron ellos a nosotros es esta plaza, o futura inminente plaza”, remarcó.

Esta mañana, el intendente Lucas Ghi participó en la apertura de sobres por la ex Quinta Paracone, ubicada en Constituyentes y Rawson, en Morón Norte, con el fin avanzar hacia la construcción de un espacio verde para el disfrute de la comunidad y el mejoramiento urbano del barrio.

El Municipio avanza con la licitación de las obras en el predio de la ex Quinta Paracone de Morón Norte