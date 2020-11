El presidente envió al Congreso el proyecto de ley para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo

El jefe de Estado también indicó que “las mujeres más vulnerables y en situación de pobreza son las mayores víctimas de nuestro sistema legal” porque “deben someterse a prácticas inseguras por no poder costear lo que un aborto implica”.

“El debate no es decirle sí o no al aborto. Los abortos ocurren en forma clandestina y ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres que a ellos se someten. Por lo tanto, el dilema que debemos superar es si los abortos se practican en la clandestinidad o en el sistema de salud argentino”, sostuvo.

También consideró que “el aborto no implica una carga extra para el sistema de salud”, ya que “los procedimientos validados y que se utilizan con estándares de la OMS, son en su mayoría ambulatorios, no quirúrgicos y farmacológicos”.

El presidente citó los casos de Ciudad de México y Uruguay, donde la cantidad de abortos y las muertes causadas por ellos disminuyó a partir de la legalización. “Brindando cobertura en el sistema de salud también se facilita el acceso a métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no intencionales”, explicó.

Y señaló que la criminalización de la interrupción del embarazo no es efectiva: “Solo ha permitido que los abortos ocurran clandestinamente en cifras preocupantes. Cada año se hospitalizan alrededor de 38 mil mujeres por abortos y desde la recuperación de la democracia murieron más de 3 mil mujeres por esa causa”, detalló.

“Mi convicción, que siempre he expresado públicamente, es que el Estado acompañe a todas las personas gestantes en sus proyectos de maternidad. Pero también estoy convencido que es responsabilidad del Estado cuidar la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo durante los primeros momentos de su desarrollo”, expresó.