Los CEIM sanfernandinos volvieron a las clases con protocolos, grupos reducidos y al aire libre

Por último, Armando comentó: “Me parece muy bien, los chicos lo estaban necesitando. Me deja tranquilo saber que se cumplen todos los protocolos y que los chicos pueden disfrutar y reencontrarse con sus compañeros”.

En ese sentido, remarcó: “Cumplimos con el protocolo clases son al aire libre, en el ingreso les colocamos alcohol en gel en las manos, tomamos la temperatura y sanitizamos el lugar. A las familias las citamos cada 10 minutos para que no se junten en la entrada y puedan respetar las medidas. El Centro Educativo Integral Municipal 3 es la prueba piloto y la semana que viene comenzamos con el resto de los establecimientos para poder revincular a los alumnos del último ciclo con el sistema educativo municipal y despedirnos después de tantos años juntos”.