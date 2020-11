Malvinas Argentinas inició la campaña contra el dengue

La Municipalidad de José C. Paz.

Por su parte, el secretario de Producción, Industria y Medio Ambiente, Juan Carlos Ferreyra, dijo: “La campaña de cada año está sujeta a lo que sucede el año anterior. Después del 10 de marzo hubo un rebrote significativo con mosquitos genuinos, con aproximadamente 45 personas infectadas, lo que nos preocupó mucho, y esta campaña esta modelada para poder avanzar sobre este punto. Trabajamos en conjunto entre las diferentes áreas, ya que no hay forma de poder atacar este mosquito que no sea a través del descacharreo y claramente la fumigación”.

“El contagio de dengue sólo se produce por la picadura de mosquitos infectados, nunca de una persona a otra, con lo cual el principal objetivo es no permitir que el mosquito se reproduzca y se desarrolle”, indicó.