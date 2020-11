Empezaron las clases de revinculación en la mitad de los colegios de San Isidro

Esta vuelta a clases de revinculación significa en los chicos y chicas un espacio de reencuentro y reflexión, donde se llevan a cabo actividades no escolares, recreativas y voluntarias.

A su lado, la directora general del Colegio Todos los Santos, Valerie Whitelow, explicó que los alumnos asisten a esos encuentros en grupos burbuja de no más de 10 personas, incluyendo al profesor. Además se les toma la temperatura antes de ingresar al establecimiento, se hace hincapié en respetar siempre la distancia social, con espacios demarcados, y hay a disposición constantemente elementos sanitizantes como alcohol en gel. Todo esto acompañado de folletería que recuerda las normas de bioseguridad.