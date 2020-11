El ministro Meoni anunció millonarias obras ferroviarias para Morón

El intendente Ghi destacó que “tiene una trascendencia estratégica, por lo que supone la calidad del transporte ferroviario y también el consecuente impacto virtuoso en la generación de empleo”. “Es interesante también verlo en clave regional, es una obra que está pensada para Morón, Merlo y Moreno, y la verdad que también es un elemento para destacar”, agregó, y planteó que “la comunidad nos exige que nos sentemos en una mesa a planificar soluciones para hacer la vida de nuestra gente más fácil, mejor, de mayor calidad, y esta obra se inscribe en ese propósito, en esa búsqueda y no podemos menos que celebrar”.

También lo acompañaron, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa; el ex intendente de Morón y presidente de ACUMAR, Martín Sabbatella; y el titular de Trenes Argentinos, Martín Marinucci.