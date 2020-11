Jofré presentó Tercera Posición en Tres de Febrero, “pero pensando en recorrer toda la Provincia”

El viernes por la noche, en la plaza central de Caseros, el concejal Martín Jofré lanzó oficialmente el espacio Tercera Posición, que conduce la diputada Graciela Camaño. “Estamos convencidos que tenemos que ser protagonista de lo que viene, en la Provincia primero, y luego a nivel nacional, ya pensando en las elecciones del 2023”, dijo. El legislador apuntó contras las políticas del gobierno provincial y nacional, y dejó en claro que está “en la vereda de enfrente” de esa forma de gestionar.

De la presentación de Tercera Posición participaron cientos de militantes y vecinos, que colmaron la Plaza de la Unidad Nacional. El acto tuvo como orador a Jofré, quien centró su discurso en los cuestionamientos a las políticas desarrolladas por el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof durante la pandemia. Además, destacó el trabajo social que desarrollaron, durante la cuarentena, los militantes de su espacio.

“Quisimos contarles a los vecinos el trabajo que hicimos durante toda la pandemia, y también brindar un reconocimiento a muchos compañeros que encararon ese trabajo. También es un lanzamiento de nuestro espacio en el distrito, pero pensando en recorrer toda la Provincia”, remarcó el edil.

“Desde el comienzo de la pandemia apoyamos lo que el gobierno hizo bien, pero después empezamos a plasmar algunas críticas, siempre desde una mirada constructiva”, aclaró, y analizó: “Creemos que desde las redes hemos logrado marcar agenda y dar algunas batallas. Hoy el tiempo nos demostró que teníamos razón en lo que planteábamos”.

En cuanto a lo político, el dirigente aseguró que buscan fortalecer el armado de Tercera Posición, que conduce Graciela Camaño. “Estamos convencidos que este espacio tiene que ser protagonista de lo que viene, en la Provincia primero, y luego a nivel nacional, ya pensando en las elecciones del 2023”, enfatizó.

“Hoy hay dos extremos de la grieta, uno gobierna y el otro tiene sus complicaciones internas. La verdadera oposición fuerte va a ser está avenida del medio”, declaró, y recordó que trabaja en el armado de un espacio de identidad peronista no kirchnerista en la Provincia.

Asimismo, consultado sobre su vínculo con Juntos por el Cambio, Martín Jofré recordó que “nunca he sido parte de ese espacio”. “Acompañamos en la última elección a Diego Valenzuela (…) porque siempre he estado en la vereda de frente del curtismo. Acompañamos un intendente de Juntos para el Cambio para que no volviesen las políticas” que siempre critiqué, subrayó.

“Hemos sabido construir una buena relación con el intendente actual, encontrando más coincidencias que diferencias. Ahora tenemos que seguir trabajando para que tres de Febrero siga creciendo, y para construir una fuerza que enfrente estas políticas que no queremos para nuestro distrito, la Provincia y el país”, añadió, y aseveró: “Hoy estoy en la vereda de enfrente de las políticas de este gobierno nacional y provincial”.

Por último, el concejal reiteró su deseo de ser intendente de Tres de Febrero. “Mi equipo y yo amamos este distrito, y en esta pandemia lo hemos podido demostrar. Muchos compañeros hoy cumplen funciones en el Ejecutivo y lo hacen con un gran profesionalismo, amor y pasión. Están a disposición del vecino siempre”, indicó.

“Hoy el intendente es Diego Valenzuela y lo sigo acompañando. Hemos podido consolidar un trabajo en equipo. Tenemos que esperar a ver cuál es la voluntad del jefe comunal, y también que pasa con la ley que limita las reelecciones indefinidas. Aún falta para el 2023”, concluyó.

Del acto participaron la titular de la Defensoría del Pueblo de Tres de Febrero, Romina Capparotta; la concejal de Tercera Posición, Sandra Lizarraga; y su par de Juntos por el Cambio, Patricia Rodríguez, quien, tanto en el recinto como en la actividad política, no oculta sus diferencias internas con el armado del que forma parte.