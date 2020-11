Se realizó en San Fernando una jornada por el Día Mundial de la Diabetes

Por último, Raquel, vecina de la calle Madero, finalizó: “A mí me viene muy bien porque necesitaba ir al médico y me acerqué porque vivo a dos cuadras de la plaza. Espero que lo sigan haciendo porque es una muy buena idea”.

En tanto, María agregó: “Me parece muy bueno porque nunca me hice análisis y con esta carpa y todos los controles que ofrecen es excelente. Es importante para controlar y prevenir las enfermedades silenciosas”.

Los sanfernandinos que pasaron por los controles también opinaron. Por ejemplo, Néstor dijo: “Tengo diabetes y me enteré de esta iniciativa por las redes sociales. Me parece una excelente idea que uno pueda controlarse de forma rápida y sencilla, y se respetaron todas las medidas contra el coronavirus”.

Por su parte, la coordinadora del Programa Municipal de Diabetes y conductora local del PRODIABA, Laura Fornes, detalló: “Todos los años organizamos alguna actividad para los diabéticos de San Fernando y hoy estuvimos haciendo controles de glucemia, presión arterial, temperatura, dando consejos de nutrición y dialectología. Es importante la prevención porque si se encuentra tarde traen muchas complicaciones cardiovasculares, nefrológicas, en los pies y ceguera, cuestiones que no tienen solución”.

En ese sentido, remarcó: “Participaron profesionales del área de nutrición, diabetología, enfermería y emergencias del Municipio. Tenemos la infraestructura de salud necesaria para atender a todos los vecinos con esta enfermedad, en el Hospital Municipal el servicio de diabetología funciona todos los días y en los Centros de Salud garantizamos la entrega del programa PRODIABA, para aquellas personas que no tienen cobertura médica. Este año San Fernando ha invertido más de 1 millón de pesos para comprar insulina y seguimos acompañando a la gente, más aún durante la pandemia”.