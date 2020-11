Incendio vehicular fue controlado gracias al sistema de protección ciudadana de Tigre

Tras unos minutos, las autoridades controlaron el incendio causado por desperfectos eléctricos. No hubo heridos y los daños fueron solo materiales.

Un vecino dio aviso del siniestro a través de la plataforma Alerta Tigre Global y las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones Tigre registraron la escena. Las fuerzas locales desplegaron un operativo y en pocos minutos extinguieron las llamas. No hubo heridos.