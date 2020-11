Intensos debates y tensiones entre concejales por la construcción del hospital modular

“A la empresa Alemarsa fue el propio Municipio que la eligió, y la viene eligiendo desde 2016 para continuar obras en el distrito”, dijo el titular de la bancada del Frente de Todos, Máximo Rodríguez. “Todas esas cuestiones de las que se habían hablado quedaron en el olvido”, dijo al respecto de las vinculaciones de la constructora con el ex secretario de Obras Públicas durante el gobierno de Curto, Humberto Olmedo. “Estamos firmando un convenio para que el gobierno nacional le devuelva los fondos que gastó el gobierno municipal en tiempo y forma, y con la claridad necesaria de que lo gastado es que lo que efectivamente se debe pagar”, dijo el concejal, lo que fue desmentido luego por la “ex lilita” Patricia Rodríguez.

Con notables diferencias internas, la concejal Patricia Rodríguez pidió mayor claridad en el expediente, “porque el objetivo del convenio y los montos de dinero no deben estar en un anexo”. La oficialista adelantó que se abstendría de votar, a diferencia del resto de su bloque.

Todo se tensó cuando se trató un expediente que homologaba el convenio entre el Municipio y el Ministerio de Obras Públicas de la Nación al respecto de la construcción de un hospital modular a partir de la crisis sanitaria actual. Hubo celebración anticipada por parte de concejales del Frente de Todos, lo que se opacó cuando desde un sector del valenzuelismo pusieron el ojo en un punto del articulado original del despacho en el cual se convalidaba el gasto efectuado por la constructora Alemarsa, vinculada a ex funcionarios del gobierno de Hugo Curto.

En la última sesión del Concejo Deliberante de Tres de Febrero hubo un clima de acuerdismo que parece incomodar a algunos de los representantes del oficialismo y alineados, molestia que se vio plasmada en discusiones entre los propios concejales de Cambiemos por expedientes que tocaban de lleno a empresas ligadas a ex funcionarios de la anterior gestión.