Ishii firmó convenio con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social

El encuentro comenzó con la recorrida a las instalaciones del polo productivo de José C. Paz, área SIPEM de la Comuna, donde se fabrican insumos para la construcción y mobiliarios, que autoabastece las necesidades del Municipio y donde se produce materia prima para las obras del distrito, generado fuentes de trabajo.

La Municipalidad de José C. Paz y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social se reunieron para firmar el Acta de acuerdo entre el organismo nacional y el gobierno local.

José C. Paz