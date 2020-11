Se pusieron en marcha las jornadas de actividades socioeducativas voluntarias para estudiantes de Morón

Además, Ghi detalló que “esta instancia de presencialidad es importante para conocerse, para volver a reencontrarse, para afianzar vínculos e ir proyectando también lo que viene de cara al 2021”. “Estos espacios son importantes porque fue un año muy duro, muy traumático y doloroso para la mayoría. Para el colectivo más joven, hoy hablé con chicos y chicas de sexto año, es un año muy particular y muy sentido, terminar una etapa y empezar a proyectar otra, y eso implica la realización de un montón de sueños”, remarcó.

En esta línea, el mandatario señaló: “Hasta ahora el proceso se viene desarrollando sin mayores dificultades. Hay familias que ya decidieron retomar con la actividad presencial y otras que todavía no, ya que esto es voluntario y queda a criterio de cada familia”. Y agregó que “la actividad pedagógica estuvo presente durante todo el año. Ahora eso se complementa con esta versión de presencialidad, en la que cada institución también trabaja distintos contenidos. Hoy aproveché para saludar a los y las profes, algunos chicos y chicas que estaban participando de la actividad y al equipo directivo, que ha trabajado muy seriamente para que esto se pueda concretar”.