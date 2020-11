El presidente anunció obras de infraestructura ferroviaria para Merlo, Moreno y Morón

“Siento que estoy cumpliendo con la misión que me fue encomendada, nos votaron para que los recursos se prioricen en quienes más los necesitan, que son también los que usan el servicio de transporte público y por eso estamos cumpliendo con nuestro compromiso electoral, que el dinero no se vaya a cumplir con los acreedores y se quede para cumplir con la gente, los argentinos y las argentinas que tanto están necesitando”, aseguró el presidente desde la residencia de Olivos, donde cumple con el aislamiento por haber tenido contacto estrecho con un caso de coronavirus.

