Aguas verdosas en el Delta: Tigre tomó muestras para investigar su situación actual

Ante esta situación, el Municipio mantiene en alerta a la población: Las aguas de tonalidad verdosa presente en algunos ríos y arroyos del Delta no deben utilizarse para consumo humano ni animal, ni para higiene personal. Niños y animales son especialmente vulnerables.

El Municipio realizó el procedimiento junto a la Autoridad del Agua de la Provincia en distintos puntos de la primera sección insular. Las pruebas serán analizadas por investigadores y laboratorios para determinar concentración de toxinas y tipo de bacterias. Se recomienda no utilizar el agua de la zona hasta tanto no estén los resultados.