Juan Andreotti anunció la construcción de una nueva Escuela de Oficios Municipal

Cabe destacar que el Municipio de San Fernando trabaja intensamente tanto en la educación formal como en la no formal, como política de apoyo y de igualdad de oportunidades. En esta línea se inscribe la primera Escuela de Oficios ubicada en Sarratea 701, que permite a los alumnos mayores de 18 años una salida laboral enfocada en el sector gastronómico, con una sólida instrucción por parte de profesores experimentados.

“Estamos preparando un nuevo espacio para enseñar talleres vinculados al mundo de la construcción, reparaciones, placas de yeso, plomería, pintura, etc. También brindará una mayor salida laboral para nuestro futuro Parque Industrial. Será un espacio que ofrezca nuevos conocimientos y oportunidades de trabajo y progreso para muchos vecinos y vecinas”, comentó el jefe comunal.