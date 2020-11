El Concejo Deliberante de San Fernando aprobó importantes obras municipales

“Es lamentable que no hayan acompañado estas obras que tanto necesitan nuestros vecinos, cuando San Fernando pudo retomar un camino de renovación que había interrumpido la pandemia y sigue brindando a cada sanfernandino una mejor calidad de vida”, concluyó.

La concejal del Frente de Todos, Ana Hansen, explicó: “Se autorizó al Ejecutivo a realizar obras claves, como la renovación del Jardín 902 y su correspondiente plaza, una Planta Municipal de Reciclaje, la pavimentación de la avenida Libertador entre Henry Dunant y Colón, el Centro de Salud de Villa del Carmen, la construcción de un tinglado en el Polideportivo 8, la puesta en valor del edificio de Promoción de los Derechos de Niños y Adolescentes y la continuidad del Paseo Aeróbico de General Arias. Como indica la Ley Orgánica, para ello se necesita la aprobación del Concejo, pero debimos lamentar que, una vez más, Juntos por el Cambio no acompañó la iniciativa, optando por dejarla en comisión”.

