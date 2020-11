“En tiempos de pandemia, seguimos adelante con la obra pública”, afirmó Nardini

Un hombre apuñaló a su ex.

Y agregó: “No es año electoral y acá estamos, siguiendo con el plan de obras que teníamos planificado, y no queríamos dejar de cumplirle a los vecinos. En tiempos de pandemia, seguimos adelante con la obra pública y su ejecución. Malvinas Argentinas es uno de los municipios que pudo seguir avanzando. El agradecimiento eterno para la gente que tuvo paciencia, esperanza y la mejor predisposición con nosotros siempre. Además llegamos con AySA a esta área para otorgar agua corriente a muchos vecinos. Queremos seguir brindando todos los servicios públicos posibles, lo que trae aparejado una mejor calidad de vida y salud”.

“Tenemos que seguir planificando el Malvinas que viene. Charlamos con los vecinos y nos contaban que no pensaban que esta obra se iba a hacer. Se sorprendieron para bien cuando vieron las máquinas trabajando, lo que le va a dar plusvalía a sus viviendas. La pavimentación realza el valor de la propiedad, genera accesibilidad al barrio”, dijo Nardini.