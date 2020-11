Cuatro localidades malvinenses se convierten en ciudades

Un hombre apuñaló a su ex.

Las localidades de Tierras Altas y Adolfo Sourdeaux no formaron parte del proyecto de ley porque no alcanzan la cantidad de habitantes, condición clave para convertirse en ciudad. Luego de la aprobación de ambas Cámaras, se aguarda la promulgación de la ley por parte del gobernador Axel Kicillof.

Desde lo personal, el senador contó su experiencia como vecino mayense: “Cuando se apropia del lugar con el sentimiento, con el corazón, con el club de barrio, la esquina donde pasó, el lugar donde se juntaba la familia, la casa de los viejos, la casa de los hermanos. Y así, se va haciendo el tejido vecinal de nuestras localidades. Y esto fortalece el apreciar lo que sentimos por nuestra ciudad. Mi familia vive hace casi 90 años en Villa de Mayo, yo nací ahí y mis hijos también, y mañana empezar a decir que vivimos en la ciudad de Villa de Mayo, como vecino, me da mucho placer. Esto se suma al gran trabajo que se viene haciendo en el Municipio, y más aún en el marco de los 25 años”.