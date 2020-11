Juan Andreotti recorrió la obra de modernización de la Plaza Dorrego de Victoria

La intervención a realizar se propone ampliar el actual sector de ejercicio que abarca dos playones de cemento y recubrirlo con alfombra de césped sintético; se completarán con cinco postas aeróbicas más y un circuito de calistenia especialmente diseñado para la actividad física en grupo o individual. También se agregarán bancos de hormigón realizados in situ.

This site is protected by wp-copyrightpro.com