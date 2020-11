Tigre: Gremios se movilizaron contra el posible cierre del Parque de la Costa

La empresa ofreció un plan de retiros voluntarios a 93 trabajadores, con una indemnización del 130 por ciento. La oferta no conforma al grueso de la plantilla y tuvo poca aceptación, ya que rige la doble indemnización decretado por el presidente Alberto Fernández.

“No vamos a permitir el cierre del Parque de la Costa, vamos a luchar para que no cierre y cuidar los puestos de trabajo. Son 500 familias las que están ligadas directamente”, aseguró Raúl López, representante de Pasteleros que participó de la protesta frente al complejo y la Municipalidad de Tigre.

La medida de fuerza fue resuelta por las conducciones sindicales tras el fracaso en la audiencia de conciliación en el Ministerio de Trabajo bonaerense, realizada el pasado viernes, en la que empresa no aportó contundencia sobre el futuro de los trabajadores.