El intendente Posse supervisó las medidas de seguridad sanitarias del shopping Unicenter

Y agregó: “Vine a ver las normas de seguridad sanitaria y funcionan perfectamente. Me voy con la alegría de que todo está bien y cuidado”.

La postal es lo más parecido, dentro de lo posible, a lo que se vivía pre pandemia. Sólo que ahora la gente camina protegiendo sus caras, respetando el sentido indicado y demarcado para evitar aglomeraciones o contacto innecesario, no sin antes haberse tomado la temperatura corporal y controlado que esté en los parámetros aceptados.

Un grupo de amigos charla y come algo en mesas al aire libre, respetando la distancia y con barbijos, al lado de una de las entradas laterales del shopping Unicenter. “Trabajamos por la zona y la verdad se extrañaba hacer esto. Está todo muy cuidado”, coinciden. En paralelo, la gente entra y sale de este centro comercial, con bolsas en sus manos y sonrisas en sus caras.