San Fernando advierte presencia de cianobacterias en el Delta y recomienda no utilizar agua para consumo e higiene

El gobierno municipal informa que ante las bajantes de agua debido a la crisis hídrica que atraviesa el Delta del Paraná, la baja disponibilidad de oxígeno y el aumento de la temperatura en el agua son factores contribuyentes para la proliferación de algas de cianobacterias, que son tóxicas para el ser humano, a través de la ingesta o por el contacto con el agua. Por ello, San Fernando advierte su presencia con una serie de recomendaciones.

El Municipio de San Fernando sostiene una importante política medioambiental y promueve el cuidado de las especies que habitan el Delta, especialmente durante la crisis hídrica por la escasez de precipitaciones que atraviesa la zona.

En estos días, se han observado en ríos y arroyos del Delta del Paraná florecimientos algas de cianobacterias, del género microcystis, caracterizadas por su color verde intenso y su agrupación en cuerpos de agua. Estos florecimientos ocurren de manera natural en ríos y arroyos afectados por las bajantes de agua, siendo éste año uno de los que mayores bajantes se han registrado debido a la crisis hídrica; la baja disponibilidad de oxígeno; y el aumento de la temperatura en el agua son factores contribuyentes a su proliferación.

Estas algas son tóxicas para el ser humano y para otros seres vivos a través de la ingesta o por el contacto con el agua, tanto por su consumo o exposición de la piel, por ejemplo, nadar en el río.

El director de Medio Ambiente del Municipio, Gabriel Tato, explicó: “Generalmente esto sucede entrado el verano, pero la escasez de agua por la que atraviesa nuestro delta inferior, es decir factores físicos y biológicos hacen que este proceso se adelante como está sucediendo. Esto es un proceso natural y conocido, lo que sugiere adoptar medidas preventivas para evitar complicaciones a la salud de los isleños”.

En ese sentido, remarcó: “La presencia de cianobacterias siempre sugiere un grado de toxicidad que afecta a los seres vivos, por eso se recomienda evitar el consumo y contacto con aguas en las que se visibilizan la presencia de esta formación de algas. Es importante destacar que los métodos tradicionales de tratamiento o potabilización no son aptos para inhibir la toxicidad de las cianobacterias. Ante cualquier inquietud, los vecinos se pueden comunicar con nuestra línea de Atención al Vecino -0800-777-6864- que serán atendidos a la brevedad”.

Al detectar la presencia de estas algas en el agua se recomienda a los vecinos no ingresar al río; no utilizar el agua afectada para consumo ni higiene personal; y no tratar el agua con cloro o lavandina, ya que estos productos químicos potencian la toxicidad del alga.

Si no hay otra opción para tomar agua potable en su domicilio, se debe intentar sacar agua lo más profundo posible ya que las cianobacterias están mayormente en superficie para lograr la fotosíntesis. Filtros de barro y otros métodos de potabilización tradicionales o caseros no son efectivos a la hora de neutralizar la cianobacteria.