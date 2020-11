Los adultos mayores de San Fernando disfrutan de las actividades con protocolos en los polideportivos

En tanto, Mónica del barrio Infico, agregó: “Hace cuatro años que vengo al poli y las clases virtuales no son lo mismo. Volver a lo presencial da mucha alegría, siempre cuidándonos y siendo responsables”.

En ese sentido, agregó: “Los centros de jubilados más cercanos a cada polideportivo también pueden disfrutar de esta actividad al aire libre. La idea es que se sientan contenidos”. También explicó que cada ingresante al polideportivo tiene que completar una declaración jurada y, una vez que la presenta, al ingreso se le toma la temperatura, se le recuerda el uso de alcohol en gel y que no se pueden compartir espacios. Las actividades están programadas y diseñadas para que tengan bastante distancia interpersonal, todos cumpliendo las normas.