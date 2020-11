Morón: El gobierno nacional le cedió al Municipio terrenos para la ampliación del Parque Industrial La Cantábrica

Por otro lado, Cafiero destacó: “Me parece fundamental, que hoy tengamos nuevamente un intendente que piense en las posibilidades productivas de generación de empleo que necesita toda la comunidad, no solo de Morón, si no también lo que irradia este parque industrial a la hora de atraer nuevas inversiones y de generar, como decía bien el intendente, exportaciones que tanto nos hacen falta para volver al sendero de la producción y del empleo”.

Ghi aseguró que “necesitábamos coronar este proceso histórico, que tiene más de dos décadas, con esta decisión que está instrumentando el jefe de Gabinete”. “Tiene que ver con este espíritu que guía y moviliza al Estado nacional, que es poner las tierras al servicio de la producción y el empleo, tenemos el parque, es competitivo, está consolidado, integrado y buena parte de lo que se produce aquí termina en mercados internacionales. Como no pensar que todo eso puede ser ampliado”, agregó.

El intendente, Lucas Ghi, junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, participaron de la presentación de la ampliación del Parque Industrial La Cantábrica. También, lo acompañaron el ex intendente de Morón y el actual presidente de ACUMAR, Martín Sabbatella; el presidente de la Unión Industrial del Oeste, Eduardo Gambaro; y el presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Martín Cosentino.